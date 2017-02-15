電腦品牌廠華碩15日舉行法人說明會，預告先前在2017美國消費性電子展（CES）展前記者會發表的ZenFone AR預計3月起陸續在全球上市，為全球首款同時支援擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）技術的智慧型手機。中央社記者吳家豪攝 106年2月15日