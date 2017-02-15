華碩AR手機3月上市中央社 (2017-02-15 18:50)
電腦品牌廠華碩15日舉行法人說明會，預告先前在2017美國消費性電子展（CES）展前記者會發表的ZenFone AR預計3月起陸續在全球上市，為全球首款同時支援擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）技術的智慧型手機。中央社記者吳家豪攝 106年2月15日
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DELL 14R．DELL S2340L．DELL M4400．DELL Vostro 14吋．DELL 電源．dell i5．DELL 3450．dell GT820．dell 15．DELL S2740L．dell LED．Dell 筆電．dell e5400．Vostro DELL．dell 13吋．dell t1700．dell U3014．DELL ips．dell ms111．dell 13wr．dell 7000．DELL XPS13．Dell WACOM．dell 3400．dell win 7．DELL 24吋．DELL 700M．dell 3350．dell s2240M．dell 淡香
- mo.oh全真皮-素面方頭牛皮柔軟平底鞋娃娃鞋-黑
- 【文創集】艾可 工業風4.4尺柚木實木餐桌
- COACH太陽眼鏡 貓眼鎖鏈款/柔琥珀-銀#COS8156QF 532213
- agnes b. voyage極簡斜拉鍊尼龍後背包(黑)
- ▼ 比利時【DOMO】可調溫帕尼尼燒烤機DM9135T
- ASSARI-水洗塑鋼緩衝1門1抽碗碟櫃(寬43深42高81cm)
- VOVA 凱旋系列9卡透明窗零錢袋上翻式IV紋短夾（黑色）VA104
- 【ROBOTIME】木質立體拼圖《機械恐龍系列-機械暴龍》旗艦版
- 【乾唐軒活瓷】喜悅圓融隨身杯 / 白翠綠 / 大 / 單層 / 木
- DIOR太陽眼鏡 時尚飛行限量款/銀-黑#CHICAGO2 N6EVQ
別眨眼 MWC 2017就看下面這些黑科技【北京新浪網】
《你的名字》帶旺三葉頭繩銷量 購買者多是情侶【北京新浪網】
機械感十足 《環太平洋2：起義》導演曝光影片LOGO【北京新浪網】
3月底發佈會 蘋果將推全新配色iPhone 7【北京新浪網】
沒開玩笑：麥當勞請Google團隊設計了一根吸管【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》