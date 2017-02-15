紐約嚴限遊覽車司機工時里程中央社 (2017-02-15 18:50)
美紐約州（市）嚴格限制遊覽車及觀光巴士駕駛每日工時、里程數，加上高保費及落實定期驗車，管理執行較台灣嚴謹。中央社記者黃兆平紐約攝 106年2月15日
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