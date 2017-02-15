原標題：刺殺金正男的女主嫌被抓！驚人兇殺大案謎團大揭秘

朝鮮領導人金正恩同父異母的兄長金正男遇害案發生后，引起全球矚目，目前所知的消息和案件的疑點有哪些？案發現場及細節都有哪些？

據馬來西亞當地媒體報導，金正男2月6日抵達馬來西亞，本來準備2月13日8時左右飛往澳門。當時他在機場準備登機，突然走來兩名女子，其中一人將一塊濕布捂在金正男臉上，之後迅速逃走。金正男隨後向機場保安求助，但在送往醫院的路上逝世。

馬來西亞警方：金正男被潑灑不明液體後身亡

14日，馬來西亞警方高官向該國媒體證實，46歲的朝鮮人金正男在吉隆坡國際機場準備登機前死亡。對於此前韓國媒體關於金正男是被「兩名朝鮮女特工用毒針殺害」的說法，警方表示，死因必須等待驗屍結果才能確定。警方暫將此案列為猝死案。

馬來西亞《星報》14日報導稱，當地時間13日上午，一名朝鮮男子在馬來西亞吉隆坡國際機場死亡。是雪蘭莪州刑事調查主任法茲里14晚間向《星報》表示，死者確認為金正男，自2月6日以來一直在馬來西亞境內逗留。

《星報》引述法茲里的話稱，13日上午9時許，金正男在吉隆坡國際機場離境廳等候10時飛往澳門的班機時，被身份不明的人從後面抓住並向其面部潑灑不明液體。他隨後向機場櫃檯職員求助，他在從機場診所被轉移至布城醫院救治途中身亡。報導稱，金正男在機場診所有輕度癲癇發作。

馬來西亞《東方日報》則報導稱，馬國警察總長丹斯里卡立14日晚發表文告指出，吉隆坡國際機場送院途中死亡的46歲朝鮮男子護照上的名字是金楚（Kim Chol）。

聲明顯示，死者隨身攜帶的旅行證件顯示其英文名為Kim Chol，出生於1970年6月10日。馬來西亞警方確認，此人就是金正男。

馬來西亞警方正調查具體死因。韓國國家情報院最新消息稱：確定金正男被劇毒物質殺害，是毒針還是注射需確認。

金正男遇害現場監控錄像曝光 兇嫌身穿T恤短裙

據韓聯社2月15日報導，馬來西亞警方對金正男在機場遇害的監控錄像進行分析，發現了身著短裙的嫌疑人。

據馬來西亞當地媒體《The Star》公開的監控錄像顯示，被推測為犯罪嫌疑人的女性留著短髮，身著長袖T恤和短裙。當時，該女性背著挎包站在機場外面，好像在等待著什麼。據悉，該女性穿著跟普通遊客沒有區別。

此前，據韓國航空公司相關人士透露，金正男是被兩名女性投擲不明物體而致死。但是，據《The Star》的報導，金正男因臉上被潑灑不明液體而死亡。

據判斷，潑灑在金正男臉上的不明液體是不容易購買到的毒性物質。

最後，兩名女性嫌疑人乘坐計程車逃走，馬來西亞警方正在對她們進行追捕。

該女子疑似出現在機場外面。馬來西亞媒體認為監控畫面中的女子是兩位女特工之一。

另據馬來西亞雪州總警長拿督阿都沙末說，金正男於13日上午約8時，在吉隆坡國際機場離境廳等候班機時，1名身份不明女子突然上前以1塊沾有液體的布塊套住其頭部，女子事後即刻逃離現場。他說，雙眼刺痛的金正男向機場櫃檯職員求助，過後被送入布城醫院求治，但途中斃命。

阿都沙末說，根據機場閉路電視畫面顯示，行兇的女子外貌酷似朝鮮人。根據警方初步調查，女子逞凶后，有目擊者稱其與另一名女子一起逃離現場。 雪州總警長阿都沙馬指出，有兩名女子涉案。外界傳言2人是來自朝鮮的特務，不過也有報導指2女來自越南。

警方逮捕1名女主嫌 自稱越南網紅 共有6名嫌犯

綜合馬來西亞《東方日報》和《中國報》2月15日報導，朝鮮最高領導人金正恩的哥哥金正男被暗殺案出現驚人進展，警方證實已逮捕涉嫌實施暗殺的其中一名越南籍女主嫌，同時正在追捕另外4男1女5名嫌犯。被捕女子自稱來自越南，是該國一名網紅，到馬來西亞是為了拍攝惡搞短片。

來自武吉安曼高階警官的消息向《東方日報》證實，雪邦警方是在今天（15日）上午於吉隆坡第二國際機場逮捕該名20多歲的越南籍女嫌犯。「該名容貌已在監控畫面中出現的女嫌犯，忽然出現在吉隆坡第二國際機場內徘徊，在場警方認出后當場將她逮捕。」

報導稱，該女子今早在第二吉隆坡國際機場被捕時，穿著性感，活脫脫模特打扮。她是在機場門口準備登上優步車離開時，被大批警員包圍逮捕，此情況也把優步司機嚇了一跳。

金正男遺體送至吉隆坡屍檢

據馬來西亞《新海峽時報》2月15日報導，金正男的遺體於當地時間15日早9時，從布城醫院轉送吉隆坡中央醫院進行解剖，警車全程護送。目前朝鮮使館專車已經抵達停有金正男遺體的吉隆坡中央醫院。

據報導，朝鮮使館方面共派出3輛專車，其中兩輛停放在停車場，一輛與警車共同停放在醫院附近。

三輛專車均配有外交牌照，其中一輛的號碼為28-35-DC。

遇害細節有三個版本

（1）說法一：被女子用濕布捂死

據馬來西亞當地媒體報導，金正男2月6日抵達馬來西亞，本來準備2月13日8時左右飛往澳門。當時他在機場準備登機，突然走來兩名女子，其中一人將一塊濕布捂在金正男臉上，之後迅速逃走。金正男隨後向機場保安求助，但在送往醫院的路上逝世。

（2）說法二：被女子用「毒針」襲擊

有線電視網路TV 朝鮮援引韓國政府內部消息稱，現年46歲的金正男在馬來西亞吉隆坡機場被兩名身份不明的女性用「毒針」襲擊。兩名嫌疑人在殺害金正男后乘坐計程車逃走。馬來西亞警方推測嫌疑人可能為女間諜。

（3）說法三：被女子用「毒布」襲擊

據據馬來西亞當地媒體報導，雪州總警長拿督阿都沙馬指出，其中1名女子靠近金正男時，突然以一塊沾有液體的布，捂著金正男的頭臉，導致後者高喊眼睛火辣。「該名女子得手后立即逃走，金正男則通過機場櫃檯人員協助，送往布城醫院治療，但於送院途中逝世。」

（4）金正男進入機場后並未通過移民檢查處，而是在購物區倒下。

據朝鮮時報報導，金正男去世消息得到證實，其死亡將成為自2013年12月金正日的姑父張成澤被朝鮮當局處決以來最引人矚目的事件。

到底是誰乾的？

「金正男遇刺」的消息最先來自於韓聯社。報導的消息源是「韓國政府一消息人」。韓國《每日經濟》此前曾報導稱，金正男是在機場「被兩名朝鮮女特工用毒針所殺」。韓國總統府青瓦台14日則表示，韓國外交、國防部門正在查核有關金正男在馬來西亞遇害的消息。青瓦台還稱，接到報告後下達了查核指示，暫時注視有關動向，尚無召開國安委會議的計劃。

金正恩長兄金正男在馬來西亞遇害，韓國民眾街頭觀看新聞。

這一事情發生的時機難免讓人聯想：今年三月初，韓美要針對朝鮮進行「先發制人」的聯合軍演；而朝鮮剛剛進行導彈試驗，特朗普又新任不久。不過，金正男到底是怎麼死的，正常猝死，還是遭遇暗殺？如果確實是遭到暗殺，到底又是誰乾的，這一切都有待進一步調查。

金正男是誰？

金正男出生於1971年5月10日，是朝鮮前任領導人金正日的長子，此前生活在國外，沒有任何官方稱號。他的母親成蕙琳是朝鮮電影演員，據稱其於2002年在莫斯科去世。

（1）英語、法語流利

金正男出生時，由於母親成蕙琳和金正日屬於同居關係，而且不被金日成認可，因此不能公開身份到學校讀書和出外活動。之後他曾在莫斯科和日內瓦學習，會說英語和流利的法語，本來被視為朝鮮第三代接班人。

（2）使用假護照入境日本

2001年5月，他在日本機場被查出使用假護照，還曾去到東京迪士尼樂園遊玩，隨後被驅逐出境，逐漸淡出朝鮮核心權力圈。之後，他久居澳門等地。

（3）對政治不感興趣？

金正男此前曾多次表明，他對領導他的國家沒有興趣。

2010年10年，金正男接受日本一家電視台採訪時表示，他個人反對三代世襲，但如果弟弟正恩需要，他願意伸出援手，「我個人反對三代繼承。但我希望我的弟弟會為了朝鮮的繁榮竭盡全力。」之後，金正恩領導體制穩固后，金正男沒有公開就朝鮮內部局勢做任何評論。

金正男的兒子金韓松在2012年10月接受芬蘭電視台採訪時曾回答說「父親（金正男）絲毫不關心政治」，「我從未見過爺爺（金正日）和叔叔（金正恩）」。

（4）曾多次遭到暗殺

金正男遭遇暗殺不只一次，2015年，一位消息人士稱，朝鮮間諜曾試圖在2011年在澳門殺害金正男。當時與金正男保鏢發生了血腥槍戰，但金正男得以保命逃跑。

案情匯總

目前已知消息：

◆ 死者為金正男（46歲），朝鮮領導人金正恩同父異母的兄長；

◆ 13日早上約8、9時發生，案發地點為吉隆坡第二國際機場（KLIA 2）；

◆ 金正男使用假名（KIM CHOL）入境馬來西亞，2月6日從澳門飛抵大馬，13日準備搭乘飛機飛往澳門。

已知案發過程：

雪州總警長拿督阿都沙末說，金正男昨日上午約8時，在吉隆坡國際機場離境廳等候班機時，1名身份不明女郎，突然上前出其不意以1塊沾有液體的布塊套住其頭部，女郎事後即刻逃離現場。雙眼刺痛的金正男向機場櫃檯職員求助，過後被送入布城醫院求治，但途中斃命。

疑點一：如何遇害？

韓國國家情報院：確定金正男被劇毒物質殺害，是毒針還是注射需確認。

◆ 到底是毒針，還是布塊？

◆ 在人來人往的機場，女子到底如何下手？有沒有目擊者？

疑點二：行兇者是誰？

◆ 1女刺客被抓，嫌犯共計6人，警方證實已逮捕涉嫌暗殺的其中一名越南籍女主嫌，自稱越南網紅，同時追捕另外4男1女5名嫌犯！

◆ 到底這些行兇者是誰？為誰賣命？

疑點三：德士司機是誰？

◆ 有媒體報導，兩名女子在行兇後，搭上早已在外頭等待的德士離開。不過也有其他媒體訪問到機場德士櫃檯，櫃檯職員形容一名女子神色緊張。

◆ 這名德士到底是誰？是早已在機場外等待，還是透過機場櫃檯呼叫的德士？

警方調查重點：

1。 行兇女子身份？2。 德士司機身份？3。 機場閉路電視記錄案發過程。4。 死者如何遇害？