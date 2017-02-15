文／MOOK景點家編輯部整理報導



百花綻放的春天悄悄來臨，櫻花季也陸續開跑，賞櫻一直是台灣深受喜愛的活動之一，尤其每到這個時節，更是日本的旅遊旺季，許多遊客紛紛前往一睹櫻花的風采。以下為全台的櫻花季整理，讓遊客們不用前往日本，也可以欣賞到美麗的櫻花之美。

初春時刻，和親友一同至武陵賞櫻踏青 (攝影／陳冠鑫)

●2017武陵農場櫻花季

地點：武陵農場 (台中市和平區平等里武陵路3-1號)

日期：2月11日至2月28日

櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客又分為團體票1,000人及搭乘公共運輸散客3,200人；住宿遊客憑武陵農場製發車輛通行證始得進場，團體遊客透過宜蘭縣政府預約平台，依登記時段換發通行證進場，搭乘公共運輸散客則於國光客運及豐原客運提供之售票管道購買車票進場。

武陵農場櫻花季為每年春天台灣的一大旅遊盛事 (圖片來源／武陵農場)

●2017新北市櫻花季

地點：新北市烏來、新店、石碇、坪林、淡水、汐止等共29個行政區

日期：1月25日 - 3月底

新北市29區都有櫻花，但以三芝、烏來、三峽最密集；淡水、汐止、坪林、石碇、瑞芳、雙溪等較偏遠區也有不少。都會區包括三重重新路、新莊數座公園、中和烘爐地、板橋新板特區及新店陽光運動園區都可看到櫻花「現」櫻紅。

天元宮櫻花盛開美景 (圖片提供／新北市農業局)

●2017九族櫻花祭

地點：九族文化村 (南投縣魚池鄉大林村金天巷45號)

日期：2月2日至2月28日

九族櫻花季於2月2日揭開序幕，今年邁入第17年的櫻花季，有五千多株的櫻花樹相繼綻放，將園區的整片山坡染成粉色，漫步在花雨紛飛的櫻花林中，彷彿置身浪漫電影場景；還可以搭乘日式淺草的人力拉車與傳統浴衣變裝，欣賞沿途美景好似穿越時空會到日本江戶時代。九族櫻花季最重要的賞櫻重點，為夜晚的櫻花景致，這裡有台灣第一的夜櫻景點，繽紛絢麗，令人留連忘返。

每年賞櫻重頭戲九族櫻花季於2月2日揭開序幕 (圖片來源／九族櫻花季)

●2017阿里山櫻花季

地點：阿里山國家公園 (嘉義縣阿里山鄉中正村59號)

日期：3月中旬至4月中旬

每逢初春，滿山遍野的櫻花在阿里山區形成一片壯觀的花海，讓阿里山春天的櫻花季成為一年一度不可錯過的賞花盛事，吸引無數遊客朝聖主要的花種包括山櫻花、吉野櫻與八重櫻等花種。在櫻花樹下漫步留影，真是無比浪漫的賞花雅趣。在阿里山森林遊樂區內以吉野櫻數量最為龐大，多達一千九百多株。第二名則是台灣山櫻花，株數有一千七百八十多株，重瓣的八重櫻也有上千株之多；若論賞櫻花，在台灣地區，阿里山是首選之地。

每逢初春，滿山遍野的櫻花在阿里山區形成一片壯觀的花海，讓阿里山春天的櫻花季成為一年一度不可錯過的賞花盛事 (圖片提供／漫步在雲端的阿里山)

●2017南投草坪頭櫻花季

地點：草坪頭玉山觀光茶園 (南投縣信義鄉太平巷113之1號)

日期：1月24日至2月27日

草坪頭種植櫻花已有二十餘年歷史，形成美麗的櫻花隧道令遊客流連忘返，在省政府推展觀光農園後，草坪頭走入觀光休閒園地，當地櫻花樹成林，美不勝收！

草坪頭櫻花季，宛如花毯 (圖片提供／漫步在雲端的阿里山)

●2017暨大櫻花季

地點：國立暨南國際大學 (南投縣埔里鎮大學路1號)

日期：1月25日至2月28日

國立暨南國際大學的櫻花林，學校地面積達150公頃，四週的青山與藍天相伴，20公頃的大草地上千株的台灣山櫻花與日本八重櫻已經開始綻放美麗的花朵，彷彿進入世外桃源賞花般美麗夢幻。

位在日月潭一帶的國立暨南國際大學，校內有上千株的台灣山櫻花與日本八重櫻，每年櫻花季總是吸引眾多遊客前來欣賞 (圖片提供／國立暨南國際大學)

隨著賞櫻季節的來臨，賞花心情也越來越強烈，旅客們可以趁著假期呼朋引伴，一起前往櫻花季景點，體驗漫步在粉色花雨的浪漫氛圍，為這個春天做美好的紀念。



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