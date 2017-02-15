文／MOOK景點家克里斯多福整理報導



國內年輕人返鄉創業打拼，台南後壁的土溝村落可以說是最佳典範。優雅農夫藝文農場歷經5個月的改建裝修，於2017年重新開幕， 由一群熱血青年所創辦，透過自身擅長的藝術美學，將農村改造為具有創意、揮灑創意的空間，結合農夫栽種的蔬果等，讓大小朋友都能認識食材的來源。優雅農夫藝文農場是全國第一個以社區為展覽場域的藝術平台，成為知名的社造亮點，也是台南觀光的新景點，遊客到佔地約兩千坪的藝文農場裡，可體驗一日農夫生活，也藉此了解藝術家的不同思維。

優雅農夫藝文農場是全國第一個以社區為展覽場域的藝術平台 (圖片來源／優雅農夫藝文農場)

優雅農夫藝文農場內的幾米造景 (圖片來源／優雅農夫藝文農場)

優雅農夫藝文農場夜晚的幾米造景 (圖片來源／優雅農夫藝文農場)

優雅農夫藝文農場內的幾米造景 (圖片來源／優雅農夫藝文農場)

優雅農夫藝文農場內的樹屋 (圖片來源／優雅農夫藝文農場)

優雅農夫藝文農場處處可見彩繪造景 (圖片來源／優雅農夫藝文農場)

優雅農夫藝文農場內大型的優雅巨農木創作 (圖片來源／優雅農夫藝文農場)

優雅農夫藝文農場造景 (圖片來源／優雅農夫藝文農場)

優雅農夫藝文農場，把3D變2D藝術創作 (圖片來源／優雅農夫藝文農場)

優雅農夫藝文農場，蔬果植栽而成的迷宮 (圖片來源／優雅農夫藝文農場)

優雅農夫藝文農場內的遊樂場 (圖片來源／優雅農夫藝文農場)

優雅農夫藝文農場就像是一座童話農村樂園 (圖片來源／優雅農夫藝文農場)

【Info】

優雅農夫藝文農場

地址：台南市後壁區土溝里32號

電話：(06) 687 – 1322

營業時間：每周三至周日10:00 – 17:00



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