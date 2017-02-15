【大成報記者吉雄世╱高雄報導】情人節送花、送巧克力不稀奇，這些都已是例行的基本款， 也算是安全牌。「請人吃飯，不如請人流汗！」 時下民眾健康意識抬頭，路跑、運動風氣盛行，耍浪漫、秀恩愛， 不再只是一成不變的情人大餐了。愛她（他）、更要帶她（他）一起跑步運動、甩油去脂！ 迎接西洋情人節，帶有濃厚甜蜜氛圍的《Sweets Run 甜蜜路跑:打狗場》選在這一天舉辦暖身試跑記者會， 現場邀來多對夫妻檔、情侶檔跑者，在星光水岸公園互餵甜品、 浪漫試跑，甜滋滋放閃。跑步會分泌腦內啡，能讓人健康、開心， 甜點更是跑友必備的元氣補給！ 即將在四月二日於南台灣高雄登場的甜蜜路跑打狗場，14日特地邀來多組甜蜜愛侶來到賽道現場過情人節，包括有：珊瑚婚（ 35年)、珍珠婚（30年)、銀婚（25年)、瓷婚（20年)、 水晶婚（15年)、象牙婚（14年)等多對跑齡多年的「 濃情夫妻檔」現場甜蜜餵食、擁吻放閃，試跑儀式依偎85大樓活力 開跑，除了與大家分享跑步如何成為愛情增溫計， 更呼應情人節的氣氛，讓人”甜”蜜在心。主辦單位表示，跑步可以帶來活力，甜點可以增進濃情蜜意， 兩者相輔相成，就真的 So Sweet！甜蜜路跑打出「開心嚐甜點、快樂跑步趣」的口號， 並提出「雙重療癒」路跑主題概念，希望營造健康及正面能量。現場高雄市體育處廖組長表示， 這次甜蜜路跑打狗場的賽道在亞洲新灣區，除了觀賞高雄附近美景， 還可以順便在近年積極推動「宜居城市」的高雄享受樂活之旅， 對於主辦單位的用心抱持肯定。尤其完賽獎牌結合一卡通功能， 又結合高雄在地品牌業者來一起推廣高雄， 未來也歡迎更多有品質的路跑活動前來高雄舉辦。邁向第四屆的2017《Sweets Run甜蜜路跑》打狗場將於4月2日(日)在高雄市星光水岸公園 登場，本次路跑依然強調「吃、跑接力」， 報名參加路跑的每一位選手，每跑一段距離，都可獲得甜點獎勵， 既是 Sweet鼓勵、又可帶來元氣活力。甜蜜路跑首次在熱情的南臺灣舉辦， 主會場就設立在新光碼頭旁的星光水岸公園，起跑後沿路可以飽覽「 亞洲新灣區」的壯闊地標及豐富多元的河岸海港景象包括:高雄展覽 館、85大樓、高雄市圖總館、輕軌、「集盒」…等美景盡收眼底， 讓跑者透過雙腳踩踏實際感受亞洲新灣區的美。此外，這次甜蜜路跑更充分與高雄在地品牌深度結合，包括：與在地 潮牌BANANA MONKEY合作打造亮麗跑衣， 並與打狗酒業合作提供跑者完跑飲品（ 打狗精釀啤酒及悟空氮氣飲料）， 更與一卡通合作推出兼具紀念意義跟實用價值的ipass一卡通完 賽獎牌，還有與彪琥鞋業合作推出動腳、動手又動口的「 甜蜜訓練班」。其他的活動亮點還包括：全新賽制-21公里甜甜圈接力、 甜點補給站提供「Finger Sweets 一口吃」輕甜點。再者，賽道全程不提供拋棄式紙杯、 改提供環保矽膠背杯，鼓勵跑友成為愛地球的綠色跑者。在公益愛心部分，甜蜜路跑希望深化「Sweet」這一字， 帶出愉悅、幸福、溫暖的涵義，因此提出了「Sweet進化論」， 希望讓活動融入公益、愛心、陪伴、關懷等元素，展現Sweet正 能量，所以喊出「So Sweet, Let‘s Run」口號，並在路跑活動中融入多項甜蜜愛心任務， 讓跑友可以在體能挑戰及甜蜜療癒之外， 更透過雙腳完成具體的關懷。包括-1 陪伴同歡：邀請招待弱勢朋友或弱勢單親家庭、親子免費同歡、一齊跑步。2 糕點採購：採購庇護工廠、喜憨兒烘焙坊等單位甜點， 作為跑友補給品或完跑禮。3 分享街友：活動當天剩餘甜點，由創世基金會轉贈街友。4.愛心奉獻：每報名1人，Sweets Run 甜蜜路跑即捐贈10元給財團法人高雄市私立小天使家園。記者會現場邀來高雄在地潮牌BANANA MONKEY及打狗場代表吉祥物八奈奈人偶活力現身。 另邀請高雄市鳳山慢跑協會、趙天麟紅螞蟻慢跑隊、高雄夜跑團、 潮愛跑休閒三鐵協會等帥哥美女出席。活力滿滿的他們， 在記者會中不但進行試跑、展現平日鍛鍊的腳力， 跑後更搶先品嚐上的本次賽事大會四個組別的完跑甜點，分別是： 布朗尼、瑪德蓮、舒芙蕾蛋糕及甜甜圈， 提前感受甜蜜路跑的療癒氛圍和魅力。