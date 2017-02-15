日職／巨人隊熱身賽 台灣看得到！NOWnews今日新聞 (2017-02-15 18:06)
緯來體育台邁入第20個年頭，為慶祝20週年，2月份起，將有一連串國際棒球轉播賽事。2月18日和2月19日在日本沖繩進行的日本職棒巨人軍熱身賽，日本職棒讀賣巨人於18日先跟韓國職棒三星獅比賽，接著在19日對上韓國國家隊，值得注意的是，陽岱鋼首度以巨人軍身分於轉播比賽中登場，話題性十足。
2月19日至2日23日世界棒球經典賽-熱身賽，中華隊將分別於2月20日、2月21日兩天在洲際棒球場與古巴隊進行比賽，兩隊皆派出經典賽成員出戰，這兩場比賽可說是世界棒球經典賽的前哨戰。
2月28日和3月1日日本國家隊「SAMURAL JAPAN」將與以「火星恰」彭政閔和中華職棒去年球季年度MVP王柏融為首的CPBL中職聯隊在福岡巨蛋進行中職日職對抗賽。
日本職棒熱身賽、世界棒球經典賽-熱身賽、中職日職對抗賽三種賽事為中華隊、古巴隊、日本隊、韓國隊四支傳統勁旅在世界棒球經典賽前最後的調整，在世界棒球經典賽來臨前，觀眾可以搶先看到中華、日本、韓國、古巴四支國家隊經典賽成員。
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