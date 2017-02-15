圖說:雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川致詞

欣傳媒 | 綜合報導

近十年來台灣觀光產業蓬勃發展，來台的外籍旅客輪廓也隨著產業發展的成熟度與大環境的轉換逐漸改變，除了陸客及日本旅客外，近年來韓國及東南亞國家如泰國、印尼及菲律賓旅客也大幅成長，顯示台灣已成為亞洲鄰近國家海外旅遊的熱門選項之一。而昇恆昌免稅商店深耕台灣觀光產業20餘年，為響應政府新南向政策推廣，也特別與雄獅旅遊集團攜手合作，為東南亞旅客量身打造結合都會時尚與在地文創的兩條旅台路線，並邀請來自新加坡、馬來西亞、印尼、泰國及菲律賓的９位時尚旅遊部落客抵台體驗行程，希望在企業及政府的共同推動下，為台灣觀光發展開啟另一新局面。

昇恆昌免稅商店副董事長吳秀光在今日（2月15日）的南向觀光推廣記者會現場分享表示，台灣觀光產業的發展，除了仰賴政府相關政策的推動，隨著各國旅客來台觀光的人數成長，觀光產業的競爭從過去著重量的多寡，慢慢轉為替旅客量身打造的服務競爭模式。這次與雄獅旅遊合作，除了呼應政府南向觀光政策的落實外，更希望透過旅遊品質及交通便利性的提升，打造台灣觀光的口碑與深度，不僅吸引首次訪台的旅客，也能讓曾經來過台灣旅遊的外籍遊客看到再訪台灣的理由。

雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川表示，根據統計，去年來台旅客達到1069萬人次，創歷史新高，其中東南亞旅客有明顯大幅成長，尤以泰國漲幅最大，去年來台旅客人次大幅增加57.3％，越南、菲律賓、馬來西亞、印尼和新加坡的旅客也分別成長34.3％、23.9％、10.0％、6.2％與3.6%，如此佳績不僅代表政府政策利多奏效，更能顯著看出台灣對東南亞旅客具備海外旅遊魅力。這次與昇恆昌攜手邀請東南亞部落客來台體驗，為讓東南亞部落客擁有豐富的旅台回憶，並充分感受台灣魅力，雄獅精心規劃能展現台灣多元特色的遊程，盼借助網路行銷與部落客分享的經濟力，讓台灣觀光魅力發揚光大，吸引更多東南亞旅客來台。

九位東南亞意見領袖受邀來台 體驗台南古都風情及宜蘭美湯之旅

昇恆昌免稅商店與雄獅旅遊根據東南亞旅客的消費習慣及旅遊偏好，量身規劃兼具摩登都會時尚與在地風格文創兩條五天四夜的深度旅遊路線。針對旅遊時著重美食休閒享受、時尚消費潮流的印尼及菲律賓旅客，主打行程包含北台灣時尚、文化之旅，九份、平溪、野柳等深受海外旅客喜愛的打卡熱點，以及素有「美人湯」美譽的礁溪溫泉，享受泡湯美膚洗禮；而偏好體驗台灣在地文化的新加坡、馬來西亞及泰國旅客，雄獅旅遊與昇恆昌也規劃結合台北時尚藝文及台南文創古都的雙城之旅。旅客將可搭乘高鐵，體驗南北快速移動的便利，並參訪充滿殖民歷史遺跡的安平古堡、赤崁樓等景點。而有南台灣美食之都美名的台南，富有多元豐富的飲食文化、多款知名夜市小吃，旅客也將在台南文創風格飯店－佳佳西市場旅店的安排規劃下，體驗台南在地料理手作的樂趣。從上市場認識在地新鮮食材，到烹煮、擺盤及品味美食的過程，旅客從中可體會台南飲食迷人的面貌，也為台灣之旅留下最色香味俱全的旅遊回憶。有興趣體驗更多豐富台灣遊程的旅客也能透過雄獅旅遊英文版網頁（http://en.liontravel.com/taiwantravelservice/），獲得更多詳細資訊！

而這次受邀來台的九位時尚、生活、旅遊部落客，包含曾獲世界免稅協會(TFWA) 邀請擔任客座演講人的Uli Chan、身兼網路服裝品牌創辦人及業餘歌手的Yina Goh、同時擔任亞洲HBO主持人的Nicole Anderson、曾獲選為亞洲前十大生活時尚部落的的Laureen Uy、首次訪台的泰國前十大時尚部落客Mamo、即將發行個人EP的美妝時尚部落客Tuniez、擁有自己的youtube頻道的印尼時尚生活部落客Olivia Lazuardy、對音樂充滿熱情的Daphne Charice及曾入選馬來西亞前五大生活時尚部落客Joyce Wong (KinkyBlueFairy)，將搶先體驗為東南亞旅客客製化的深度旅台行程，也將與粉絲分享本次旅程中的點點滴滴，讓更多東南亞旅客看到台灣的精彩與熱情！

昇恆昌市區店祭出百萬抽獎活動 來店禮免費送滿額再抽金飾

昇恆昌免稅商店更針對東南亞旅客祭出購物優惠利多，自3月1日至9月30日，為期半年時間，新加坡/馬來西亞/泰國/菲律賓及印尼籍旅客，只要於昇恆昌內湖旗艦店/市區民權店，出示上列九位部落客分享的文章，即可兌換四色環保餐具壹份。而為推廣台灣伴手禮，東南亞旅客購買鳳梨酥、茶葉等食品類商品單筆滿NT$3,500元以上，再可獲得台灣特色景點風格拖輪袋乙個。而系列促銷活動的最大重頭戲－百萬抽獎活動，昇恆昌也將提供價值NT$364,100元的Everrich Jewelry油桐花系列金飾套組３份、台灣頂級自行車品牌－太平洋自行車價值NT$50,400元的BIRDY SRAM 3X8、價值NT$48,600元IF REACH自行車各一台，以及價值NT$17,090元的ASUS-ZenFone3 Deluxe 6G手機５支，東南亞旅客單筆消費滿NT$12,000元以上（菸類商品除外），即可參加抽獎。

昇恆昌免稅商店與雄獅旅遊也希望藉由這次特色行程的規劃、東南亞意見領袖的發文分享及消費促銷活動等多重旅遊誘因，能實際提昇東南亞觀光客旅台人數，也展現我們對政府南向觀光政策最給力的支持與落實。