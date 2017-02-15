記者黃村杉／新北報導

每年初春2月起是平溪的櫻花季節，平溪區長陳聖聰表示，今年櫻花花期較晚，元宵後櫻花才紛紛開花，目前在平湖環山道路櫻花已盛開。另為了讓遊客能欣賞更漂亮的花況，年前公園街鐵道的邊坡花臺，種滿近千株的紅、黃、粉紅色玫瑰及鳳仙花，且沿途賞花的10座涼亭也已完成修繕。

民政局地方自治科長陳耀川科長指出，平溪以「山櫻花」聞名，約種植3000多棵櫻花樹，近年來，已經成為賞櫻的熱門景點，目前近5成櫻花盛開，還有玫瑰花、桃花作伴。同時為維護平溪區遊憩環境品質及民眾安全，已完成修建周遭設施，讓遊客登山、賞花能有好心情。

區長陳聖聰表示，平溪轄內有多座極具特色供民眾休憩的涼亭，如觀音巖寺旁公園的五角亭、環山道路四方涼亭及汐平公路三坑亭，都是原木打造，尤其三坑亭位處沿路種滿櫻花樹的汐平公路旁，花期間常有熱心居民在亭中奉茶。亭柱題上「平路探幽舊橋彎口山亭憩」、「溪坑拂爽老礦坑前野鳥迎」對聯，讓遊客在亭中更能明顯感受得到詩情畫意。

陳聖聰指出，平溪的櫻花季節，總是吸引不少來平溪放天燈的遊客順道來賞花，但發現老街花臺種滿的玫瑰花，常被攀折破壞，石底里長王如鈺及關心櫻花季節的老街居民，熱心號召15名護花志工，每天輪流種花、觀察開花、護花，協助維護生態美好環境。