中職最後一位自由球員王勝偉的去向仍然未定，今天雖有傳出他已經跟中信兄弟續約，月薪有望突破50萬大關，但中信兄弟領隊楊培宏表示：「目前雙方尚未簽約」，王勝偉所屬寶悍經紀公司代表陳德倫也表示：「最近尚未有聯絡」，雙方都未證實此消息。

據了解雙方一開始談薪差距頗大，不過經過一段時間後，雖然有些差距縮小，但仍未能達成共識。

中信兄弟今年1月跟「恰恰」簽下基本六年總額3600萬元複數年合約，前2年約之後，還有4年教練約，現在就差王勝偉尚未簽約。

楊培宏表示：「我們在農曆年前有談過，不過接下來就沒有進一步消息，我們也準備好單年約跟複數年約，就看他們的想法。」