中廣頻段裁定停收 NCC：電波將干擾中央社 (2017-02-15 17:48)
（中央社記者王靖怡台北15日）台北高等行政法院裁定暫停收回中廣音樂網及寶島網頻率處分。NCC今天說，會在期限內提出抗告，原民台及客家台依法3月1日起可發射測試，電波可能互相干擾。
國家通訊傳播委員會（NCC）去年通過客家委員會、原住民族委員會申設全區廣播電台案，宣布限時3個月內收回中廣音樂網、寶島網頻段。中廣提出行政訴訟聲請停止執行，台北高等行政法院昨天裁定暫時停止執行。
NCC下午舉行記者會表示，原民台及客家台去年獲核配使用頻率後展開籌設工作，依規定3月1日起可發射測試，中廣音樂網及寶島網如未停止發射頻率，將互相產生干擾，影響播音及測試作業。
NCC說，民國93年行政院已核定終止「遏制匪播」政策，主管機關可依法收回頻率，中廣前後任負責人與員工都知悉，且本應預做相關準備，現任負責人趙少康96年曾承諾兩網頻率核配他人後無條件繳回。
NCC於104年6月5日函知中廣，行政院已政策核定將收回兩網頻率，並核配原民會和客委會使用，請中廣及早準備配合，去年12月5日作成收回兩網頻率處分，特別考量中廣處理聽眾權益保障、人員轉移等事宜，再給3個月，NCC不是倉促要求收回頻率。
NCC發言人翁柏宗表示，法官有專業知識問題，不了解頻率使用有排他性，且頻率發射要有工程測試期，不是無縫切換。原民台和客家台具公共利益，與已終止遏制匪播應收回的商業電台發射頻率，「兩個電波假使在空中干擾，孰輕孰重，可受社會各界公評」。1060215
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