國道遊覽車翻車事故導致重大傷亡，疲勞駕駛問題再度引發檢討。醫師表示，疲勞駕駛的危險程度不亞於酒駕，提醒只要長途開車期間出現注意力不集中、說話不清、動作遲緩等危險徵兆，就應馬上停車休息。專家也指出，抽菸、嚼檳榔、調大廣播音量等方式其實提神效果有限，駕駛很快會再度陷入疲勞，唯有停車短暫休息，才能夠有效恢復精神。

武陵賞櫻旅遊團遊覽車駕駛工作時間長達14小時，不排除是疲勞駕駛釀禍。中華大學運輸管理系教授蘇昭銘表示，研究顯示，駕駛超過2個小時駕駛技能即會隨之下降，駕駛時間過長是造成駕駛疲勞的主因；包括視覺模糊，眼睛發紅、不自覺的頻頻點頭、哈欠連連、視野變窄、反映遲鈍、注意力無法集中、動作僵硬、失去方向感等都是過度疲勞駕駛的徵兆。

雙和醫院家醫及職業醫學科醫師周碩渠指出，長途開車期間若出現注意力不集中、說話不清，就應馬上停車休息。周碩渠：『(原音)如果說疲勞駕駛可能就是慢慢精神不集中，一些活動量能異常，會遲緩，講話不清楚、眼睛一直閉著，從這些症狀我我們大概可以知道。』

蘇昭銘說，國外研究建議，駕駛者在產生疲勞現象時，最好採取的方式為，找個非路肩的安全地方休息，小睡個 15-20 分鐘，但休息睡覺時間最好不超過30分鐘，不然反而不易恢復精神。至於抽煙、嚼檳榔、聽收音機等方式，則效果有限。蘇昭銘：『(原音)解決疲勞駕駛的方法，我們過去常常會有人說，抽根菸、把窗戶打開、把音響調大聲等，其實通常效果都不好，一個比較好的建議是說，能夠做15分鐘到20分鐘的休息，但不建議休息時間長，因為休息時間長就會進入深層的睡眠。』

周碩渠建議，開長途車之前，最好睡足8小時以上，前一天不要熬夜或飲酒。蘇昭銘指出，要避免開車疲勞的危險，最好每開車2個小時就休息15分鐘，不要讓疲勞現象出現。另外，駕駛員的自我管理也很重要，他過去訪談時曾發現，少數駕駛員並未利用休息時間好好休息，甚至有人在休息時間還打電動或滑手機，反而耗費精神，無法達到休息的效果。