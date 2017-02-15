（中央社記者陳葦庭台北15日電）花蓮航線明天起分別由立榮和華信接手，民航局表示，2家航空公司分別推出5.5折和5折起的優惠票價，民眾可多利用。



復興航空解散，獨家航點花蓮差點開天窗，不過，經民航局協調，最後拍板由立榮接手台北花蓮；華信航空執飛台中花蓮航線，明天起續航。



民航局今天表示，這2家航空公司分別推出5.5折和5折優惠，以立榮航空台北花蓮航線為例最低只要818元；華信台中花蓮航線最低只有968元。



立榮航空台北花蓮航線以ATR機型執飛，可搭載70人，每天2班；華信航空以104人座ERJ190機型飛航每週3班，週二、五、日飛航。1060215