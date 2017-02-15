參加經典賽（WBC）的韓國隊目前正在沖繩集訓，打擊群強悍是韓國隊的一大特色，不過鄭根宇因傷無法參賽，讓韓國隊必須找出頂替的人選，目前監督金寅植看中閔炳憲、徐建昌以及孫兒葉等球員。

韓國隊拿到2015年底世界12強賽冠軍，當時鄭根宇及李容圭是前兩棒的最佳組合。他們二人選球好，能做有效攻擊，上壘率高，破壞力極強。因此若能有出色的前兩棒，再靠著中心打擊群送他們回本壘得分，這將是最完美的組合。

韓國隊的中心打擊群火力不是有問題，擁有日職及大聯盟經驗的李大浩，去年的全壘打、打點及安打王崔炯宇，曾效力日職羅德隊的強棒金泰均以及NC恐龍朴錫珉等人，都是很好的人選。

鄭根宇因傷無法出賽，讓韓國隊少了擔任「開路先鋒」的最佳人選，李容圭應會打第一棒，至於第二棒呢？韓國隊陣中有不少適合人選，讓金寅植能夠細細挑選。

斗山熊隊閔炳憲，去年打擊率3成25，轟出生涯最佳的16支全壘打，87打點，在金寅植的心目中，閔炳憲不僅能擔任第二棒，也可擔任第六棒。耐克森英雄的徐建昌，2014年締造了單季201支安打的韓職最高紀錄，獲選年度MVP，去年出賽140場，打擊率3成25，轟出7支全壘打、63打點，26次盜壘成功，是名腳程相當快的可怕打者。樂天巨人隊孫兒葉也是名悍將，去年144場全勤出賽，打擊率3成23，全壘打16支、81打點，42次盜壘，他可能是金寅植認為最適合擔任第二棒的打者。

金寅植表示他不會急著做決定。畢竟韓國隊才剛剛展開集訓，下周三韓國隊將與讀賣巨人、橫濱DeNA進行兩場熱身賽，接下來還會與古巴、澳洲打熱身賽，金寅植將會利用這段時間仔細觀察每名球員的表現，找出前兩棒的最佳組合。