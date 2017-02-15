委內瑞拉籍的日本橫濱DeNA灣星隊總教練Alex Ramírez(拉米瑞茲)今天大膽預測，他認為確實委內瑞拉有很多天分球員，但這屆的經典賽，日本隊會奪冠。

美國媒體ESPN預測美國、委內瑞拉、多明尼加這三國為今年奪冠熱門球隊。

就連2012年三冠王Miguel Cabrera、2015年單季40轟的Carlos Gonzalez、2014年起連續3年美聯安打王的Jose Altuve都有參賽，還有去年在日職34轟的Jose Lopez、「國王」Felix Hernandez都在陣中。

但Alex Ramírez認為，Miguel Cabrera雖然是好球員，但他要為一整年的大聯盟做準備，就連他自己過去當球員也不會一下就調整到高峰，所以春訓時3月WBC他的完成度才40%，不過日本投手已經到80%左右，所以他認為投手應該可以壓制住委內瑞拉打者。

實際上委內瑞拉2009年經典賽第三名是最佳成績，不過日本隊也有大谷翔平等其他大聯盟級投手不參加，所以評價也不高。

但Alex Ramírez還是認為日本隊投手戰力很強，加上子弟兵筒香嘉智、山田哲人等內野手也有機會爆發，力抗他國打線。