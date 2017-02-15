因大腿拉傷缺陣多時的林書豪終於傳出好消息，15日他全程參與籃網練球，預計會在明星賽後歸隊出賽。

「這就是場例行性的練球，做一些日常訓練、防守的練習等等。」林書豪在練球過後表示：「當然我還沒辦法有很好的表現，但我一直試著保持競爭力。」

林書豪自去年12月26日受傷後便一直高掛免戰牌至今，本季受大腿拉傷以及背傷影響，僅出賽12場比賽，平均可攻下13.9分3.3籃板5.8助攻。

「在此之前我做了相當多檢查，最後終於能再度回到球場上參與練習。」林書豪表示一切都按照球隊所排定的計畫在進行，明星賽期間也會持續為復出做準備：「球隊和我不斷地溝通討論，制定了非常詳細的計畫，關於訓練項目、訓練的時間等等，我所要做的就是遵照球隊的指示去一一實行。」

籃網教練Kenny Atkinson也對林書豪的練習狀況表示滿意：「他（林書豪）提升了整個練球的程度，透過他的能力和經驗讓整支團隊都更加穩定。」

Atkinson也透露出好消息，球隊預計會讓林書豪在明星賽過後的第一場比賽歸隊，屆時林書豪能上場多久則會再視情況而定。

籃網在明日對戰公鹿後會有9天的休兵時間，明星賽後第一場比賽是在2月25日，將在客場挑戰金塊。