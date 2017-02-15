（中央社印度斯利哈里柯塔15日綜合外電報導）印度今天成功創下單一火箭將104枚衛星送入太空軌道的紀錄，這是以省錢著稱的印度太空機構最新壯舉。



法新社報導，當印度太空研究組織（ISRO）主席庫瑪（Kiran Kumar）宣布所有衛星都成功射出後，聚集南印斯利哈里柯塔（Sriharikota）太空中心的科學家們爆出熱烈掌聲。



總理莫迪（Narendra Modi）也立即道賀科學家們成功打破先前由俄羅斯保持的紀錄。



莫迪推文說：「這項了不起的壯舉，是我國太空科學界與國家再1次的驕傲時刻。印度向我們的科學家們致敬。」



根據ISRO，火箭於當地時間上午9時28分升空，以時速2萬7000公里飛行，耗費約30分鐘將全部104枚衛星彈射進入軌道。



主要搭載1顆714公斤重的地球觀測衛星之外，這枚火箭還搭載總重664公斤的103顆較小的「奈米衛星」。



幾乎所有奈米衛星都來自其他國家，包括以色列、哈薩克、荷蘭、瑞士、阿拉伯聯合大公國等，另有96顆來自美國。（譯者：中央社許湘欣）1060215