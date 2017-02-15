韓媒:朝故障船隻在韓海域獲救 5名船員均願返朝北京新浪網 (2017-02-15 16:01)
原標題：韓媒：朝故障船隻在韓海域獲救 5名船員均願回朝
中新網2月15日電 據韓聯社報導，韓國統一部發言人鄭俊熙15日在例行記者會上表示，當地時間13日上午，韓國海警在半島西部海域發現1艘正在漂流的朝鮮船隻，並共救起了5名船員。他們獲救后均表示希望返回朝鮮。
鄭俊熙表示，該船隻因故障漂流海上，因為船隻故障嚴重無法修復，經朝鮮漁民同意后廢棄。
韓國政府將15日通過紅十字會聯絡渠道，向朝鮮通知韓方將於當地時間2月16日11時送5名朝鮮船員回朝鮮。
去年12月8日，韓海警在半島東部海域發現3艘正在漂流的朝鮮船隻，救起了船上8名朝鮮居民，並把他們送回朝鮮。
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