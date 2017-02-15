中華職棒／富邦悍將首場自辦熱身賽 16日開打NOWnews今日新聞 (2017-02-15 16:04)
中華職棒各隊自辦熱身賽逐一登場，富邦悍將16日起將進行熱身賽首戰，於下午1時面對江蘇希望之星隊，為新球季揭開序幕。
今年是富邦元年，也是義大轉手後富邦悍將正式的第一個球季，原則上春訓熱身賽地點都是在高屏開打。
同時16日下午1時還有中信兄弟與Lamigo桃猿的自辦熱身賽，統一則是球隊紅白對抗賽。
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