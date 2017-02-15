靠著「表弟」DeMarcus Cousins大殺四方，全場狂砍40分的帶領下，國王以97比96擊敗湖人，搶下近日的4連勝。

落後的湖人在第四節急起直追，替補上陣的Lou Williams連續三分命中讓國王曾一度領先，但無法抵擋Cousins便無法阻止國王搶勝，連投帶罰Cousins個人包辦球隊最後10分，終於贏下比賽。

「我們在比賽末段打得很懶散，我們太過鬆懈而出現了急躁的投籃和沒必要的失誤，那些都星只會幫助到對手，讓我們差點輸了比賽。」Cousins賽後表示，此役他除了飆高分外還抓下12籃板、送出8次助攻，身手全能。

攻下球隊次高13分的Darren Collison則表示：「這場勝利對我們來說相當重要，我們在關鍵時刻沒有失去我們的專注力，在過去我們會不夠專注而輸掉這種拉鋸的比賽。」

湖人以Williams攻下29分表現最佳，他在決勝節便有19分進帳，可惜最後一秒出手未能命中，無法帶領球隊逆轉取勝。

Nick Young全場有10分進帳，賽後他表示Cousins對於湖人來說相當難以防守：「當他（Cousins）切入時我們總是要派2個球員去防堵他，但他非常強壯、又很高大，可以輕易在籃框附近得分，這對每個防守者來說都相當困難。」