美國職籃NBA，多倫多暴龍三年來無論怎麼調整陣容，就是打不贏芝加哥公牛，本季暴龍戰績持續領先公牛，但又以94比105吞下對公牛的跨季11連敗。暴龍三連敗以後排名也被老鷹追過落居東區第五名，不過跟魔術買來大前鋒充實禁區。



（陳楷報導）



暴龍隊從2013年底以後就再也沒有贏過公牛隊，三年來兩隊除了主將以外不斷調整陣容，公牛只剩下巴特勒跟吉布森還留在球隊，近年來又加入新人麥德摩特，最近四場對暴龍每場平均以六成二的命中率攻下24分。



本季第二場對陣，麥德摩特替補卻打了32分鐘比四位先發都多，攻下全隊最高的20分，巴特勒19分12助攻四抄截，吉布森14分。公牛從第二節開始一路領先到比賽結束，最多領先暴龍23分結束三連敗。羅瑞22分，迪羅薩18分，瓦倫休納斯12分九籃板。



暴龍最近15場比賽輸掉11場，球隊再度調整陣容，把替補前鋒羅斯跟今年的第一輪選秀權送給魔術，交換大前鋒伊巴卡加強籃板跟防守。伊巴卡去年暑假才從雷霆被賣到魔術，半個球季又再度轉隊，不過伊巴卡不一定趕得及在明星賽前向暴龍報到。



