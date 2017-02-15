林書豪復出有譜 明星賽後首戰對丹佛中廣新聞網 (2017-02-15 15:40)
美國職籃NBA，布魯克林籃網隊在明星賽以前只剩下最後一場主場對密爾瓦基公鹿的比賽，籃網從去年耶誕節以後25場比賽只贏了一場，目前處於13連敗，好消息是林書豪終於開始隨隊練球，總教練表示將讓林書豪在明星賽後的2月25號復出，出戰丹佛金塊隊。
（陳楷報導）
籃網本季51場例行賽只贏了九場在聯盟墊底，而林書豪只打了其中12場，總教練亞金森表示林書豪已經加入球隊練習提升隊友整體表現，但是還需要利用明星週末的十天時間繼續加強心肺功能。
林書豪再次重申在連敗時期隊友都很努力想要贏球，有時候打得也不錯取得領先，但最後就是輸球，也讓他自責。練球時自己打得不太好，但他努力跟隊友競爭。正式歸隊以前他還有兩次團隊練球機會。隊友羅培茲被點名是交易對象，但林書豪希望自己還能跟羅培茲一起打球，互相幫助。
籃網隊史單季最多連敗次數是18場，目前是13連敗，但明星賽後籃網將馬上展開15天八場的本季最長客場旅行，連續挑戰金塊、勇士、國王跟爵士等隊伍，亞金森表示，明星賽前最後一場對公鹿林書豪不會上場，但明星賽後就會歸隊，但還不確定要怎麼限制林書豪一開始的上場時間。
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