健保便民顧偏鄉 在地製卡好貼心中央廣播電台 (2017-02-15 14:43)
偏遠地區更換健保卡不便，為提供山地偏鄉更便捷的補卡措施，健保署今天(15日)於苗栗縣泰安鄉公所開辦「在地製卡」服務，讓偏鄉居民不需大老遠奔波2、3個小時或等待6個工作天的郵寄時間，就能立即領到新的健保卡。
健保署指出，民眾難免會因健保卡遺失或毀損等因素，需要申請補、換發新卡，目前健保署除提供網路、郵局等多元的申辦管道外，也在各分區業務組聯合服務中心及全台各地22個聯絡辦公室提供現場製卡服務；但那些地點往往位於市中心，以致偏鄉居民如需辦卡仍需奔波往返，頗為不便。
有鑑於此，健保署去年積極與鄉、鎮、市、區公所合作，提供在地製卡服務，2016年已完成10個公所在地製卡據點，2017年至今又開辦3個公所在地製卡服務，預計今年內將再建置8處，屆時總計全台將有49個地點可供民眾現場立即領卡，真正落實簡政便民措施。
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