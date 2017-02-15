MLB／洋基隊春訓 A-Rod、史威許擔任客座教練NOWnews今日新聞 (2017-02-15 15:42)
紐約洋基隊今天公布，將找OB球員「A-Rod」Alex Rodriguez、Nick Swisher(史威許)兩人擔任春訓客座教練。
A-Rod22年職棒生涯，累積696轟紀錄，史上第四，2004年他加入洋基隊，去年球季中引退。
Nick Swisher以強打者著稱，生涯12年累計245轟，2009年起加盟洋基隊至2012年，去年他還在洋基小聯盟3A打拚，球季中因為家人因素離開球隊。
兩人去年在秋季聯盟賽事都擔任過客座教練，這是第一次在春訓亮相，此外，名人堂投手Rich Gossage、「十月先生」Reggie Jackson、松井秀喜也將擔任客座教練。
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