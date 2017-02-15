物聯經濟 商機遠傳 2017智慧城市展 遠傳邀您親臨體驗 共創未來



(中央社訊息服務20170215 15:14:37)搶在全球年度行動通訊盛事「2017世界移動通信大會MWC (Mobile World Congress)」本月底揭幕之前，台灣的年度物聯網盛會「2017智慧城市展」將於下週(2/21)盛大登場，向來扮演行動及物聯科技創新領導者的遠傳電信，將以「物聯經濟 商機遠傳」為主題，展出「智慧城市與大數據、雲端與工業4.0、智慧頭家與雲端行動商務」三大領域智慧應用，完整呈現遠傳電信全面的ICT整合能力與解決方案；而在今天的展前記者會中，遠傳電信也搶先曝光和全球工具機產業龍頭--友嘉集團及合作夥伴微軟、新漢共同打造的「工具機聯網雲端服務」，導入4G行動化傳輸及管理於工具機聯網應用，攜手提供製造業更先進的工業4.0解決方案，齊力響應推動智慧機械產業政策！



遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理李浩正表示：「遠傳電信深耕物聯網與智慧城市領域多年，除擁有專業ICT團隊為企業用戶打造多元化的IoT解決方案，也與各產業夥伴深度合作實現創新服務與商機，此次與友嘉、微軟及新漢合作的『工具機聯網雲端服務』就是一個具體的呈現，將提供跨越機器與控制器品牌、數據可視化、且管理行動化的工業4.0解決方案。此外，遠傳與台南市政府攜手推動的台南4G智慧城市旗艦計畫，屢屢獲得GSMA肯定及國際好評，除入圍由GSMA舉辦的2017 Glomo獎，更受邀於月底赴巴塞隆納MWC大會向全球展現，我們也期待在此次智慧城市展能搶先與台灣的企業先進、來訪的國內外城市首長及市政團隊分享交流，一同洞見智慧城市的新面貌！」



2017智慧城市展將於2/21(二)~2/24(五)於台北南港展覽館登場，遠傳電信(K108展位)規劃三大展區特色如下，並特別以VR(虛擬實境)及AR(擴增實境)打造更有感的互動式情境體驗：1. 智慧城市與大數據：展出包含智慧水利防災、智慧交通、智慧行動教育、智慧健康社區、智慧觀光旅居等台南4G智慧城市應用，透過與台南豐富在地人文的結合，串連遠傳4G與物聯網技術、大數據應用，更打造創新的台南智慧城市AR體驗，帶您深入感受智慧悠遊城市進化新樣貌。2. 雲端與工業4.0：展出包含智慧工廠VR/AR體驗、工具機聯網雲端服務、EMMA企業行動化平台、智能定位、CMS雲端管理服務等，整合雲端、物聯網與大數據，引領企業提升智慧工廠價值，邁入工業4.0時代，同時遠傳也以客製化整合能力，為各類型產業打造跨平台的物聯網應用，協助企業實現創新智慧管理。3. 智慧頭家與雲端行動商務：展出包含行動開店、雲端POS、商用監控系統、智慧差勤、小型私有雲、Office 365/G Suite企業雲端服務等，遠傳提供中小企業「一站式」的完整營運管理解決方案，無論是零售、餐飲、服務、製造等中小型及微型企業，皆能彈性選擇所需的資通訊及雲端商務工具，站在雲端行動辦公的浪頭上共創新商機，是中小企業頭家創業及追求營運成長的最佳夥伴。



歡迎企業客戶及中小企業頭家報名參加專人導覽及體驗，免費入場名額有限，報名請上https://promotion.fetnet.net/EBU/2017smartcity/edm/，或洽遠傳企業客服專線4499-365(手機撥打+02)。



訊息來源：遠傳電信



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