華大資訊志工App樂創營 開啟新城童稚歡笑聲



(中央社訊息服務20170215 15:14:04)中華大學資訊工程學系張欽智助理教授，動員資訊志工社結合資訊工程學系系學會寒冬攜手新竹縣新城國小40位小朋友，啟動了寒假學習教育”HIGH動新城App樂創營”。



新城國小40位小朋友的童稚歡笑聲連聲響起，填滿了大學生考試結束後的安靜校園，體育館室內球場上拼遊戲的輸贏、電腦教室塈n鬧的上課氣氛，在這次擔任隊輔絞盡腦汁的大哥哥大姐姐，管理每個活潑不受控的小隊員，在笑聲不斷中，順利完成這次的營隊活動。



指導老師資訊工程學系張欽智助理教授表示，首先訓練營隊總召曾品元同學反思如何幫助沒有程式背景的人，讓他們對程式產生興趣，設計出有聲音或是有影像的程式讓坐不住的小隊員學會簡單的動圖製作，啟發App程式設計的興趣，以團隊合作的方式完成有趣的成果。



資工系策畫一系一德鄰志工服務，增進學校與臨近學校之融合，建立良好關係。在帶著新城國小小朋友學習電腦資訊技巧、提昇學童的數位與團體生活的適應能力；更讓志工同學在策畫討論和執行營隊活動中，對教學情境的敏感度與觀察力、熟悉教學方法和技巧的運用，逐漸形成專業課程設計之基本知能，應用知識於真實情境的能力、從經驗中自我學習的能力、以及自我反省能力。利用活動的教學相長，提升自我的知識，責任感與領導能力，對社會有更大貢獻。



訊息來源：中華大學



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