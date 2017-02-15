加強禽流感防疫 屏縣設置化製運輸車輛檢疫消毒站



(中央社訊息服務20170215 15:12:16)禽流感疫情升溫，國內目前已有3縣市傳出H5N6亞型高病原禽流感案例，屏東縣為防範及防堵禽流感病毒入侵，除持續加強養禽場監測採樣、訪視輔導及養禽場周邊消毒等防疫工作外，屏東縣15日起於台24縣長治鄉繁華村外環道設置化製運輸車輛檢疫消毒站，檢查及消毒外縣市載運化製畜禽進入本縣化製廠之車輛，車輛必須經消毒並取得證明書後才能進入化製廠。



農業處處長黃國榮表示，本縣設有4家化製廠，接受化製全省畜牧場的死廢畜禽屍體，為避免死亡的禽隻散播疫病，自即日起日至2月28日，設置化製運輸車輛檢疫消毒站，檢查及消毒外縣市載運化製畜禽之車輛，未來是否增設或延長設站時間，會視疫情控制的情況而定。



家畜疾病防治所指出，化製車輛須符合密閉式，且經消毒後始得進入本縣化製場，違反公告者，依「動物傳染病防治條例」第四十三條第八款處新台幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰或依第四十四條第一款處新台幣二萬元以上十萬元以下罰鍰。



黃國榮呼籲， H5N6亞型高病原性禽流感，病毒傳播力極強，透過候（野）鳥入侵後，易藉由家禽、人員、車輛、箱籠、器具及野鳥等途徑在產銷環境中傳播，請本縣養禽業者應提高戒備，抱持謹慎的態度盡速依照「屏東縣H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」公告，落實場內各項軟、硬體生物安全措施，絕對不可以掉以輕心。



訊息來源：屏東縣政府



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