臺韓教育大不同 韓國商品文化設計學會赴崑山科大交流



(中央社訊息服務20170215 15:06:32)崑山科大近年與韓國學術界交流頻繁，除接待韓國商品文化設計學會貴賓，特別安排前往藝文產業創新育成中心參訪外，並舉辦合作簽約儀式，未來將積極進行藝術計畫案的合作、提供交換老師的機會，期盼雙方能共享資源，增加學術上的交流。



韓國商品文化設計學會原設立名稱為「韓國包裝設計學會」，2008年11月變更為現在的名稱，定期舉辦國際研討會、國際設計展(Blue Award)、全國大學生設計作品展覽會、國際設計展(Red Award)等，會員有百分之九十以上為學術界教授，會員中所屬的大學約130間，學會會長金潤培、駐韓臺灣教育中心執行長韓仁熙以及學會秘書長蔡夏妍特蒞臨該校，與創媒學院等各系進行交流參訪。



副校長黃國賢說明，韓國商品文化設計學會會員約有640名，會員遍及韓國各教育機構(大專院校及高職等)專業設計學系及各設計產業協會，在韓國各縣市及日、中、美皆有分部，佔有重要位置。而該校創媒學院積極與多國交流，各系參與國內外各項競賽成果優渥，盼雙方能積極合作，在相關議題的交流能大有斬獲。



金潤培會長同時擔任大真大學設計學部教授，他在參訪時發現，臺韓兩國對於大學生的教育方式有所不同，韓國的大學科系分項清楚，專精學習某一領域的技能，而臺灣的大學雖也有科系之分，但每個科系的學生都廣泛涉獵本科以外的專才，讓人驚豔。另外，崑山科大過去與韓國慶熙大學、大真大學與仁德大學等學校簽訂姐妹校並進行交流，金潤培會長指出，這些學校都是受韓國教育部特性化方面認可的學校，日後將在學會上特別介紹崑山科大，促進更多合作機會。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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