駐布里斯本辦事處為中華棒球隊加油中央社 (2017-02-15 15:50)
駐布里斯本辦事處處長賴維中於當地時間14日晚偕副處長宋永福、秘書胡家甄、昆士蘭台灣中心主任董幼文與當地僑胞球迷在布里斯本AFA球場一同為參加本屆經典賽的中華棒球隊加油。（駐布里斯本辦事處提供）中央社 106年2月15日
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