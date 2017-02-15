朝使館人員抵金正男遺體所在醫院 已前往停屍間北京新浪網 (2017-02-15 15:07)
原標題：朝鮮使館人員抵達金正男遺體所在醫院 已前往停屍間
國際在線專稿：據馬來西亞《星報》2月15日報導，目前朝鮮使館專車已經抵達停有金正男遺體的吉隆坡中央醫院。
據報導，朝鮮使館方面共派出3輛專車，其中兩輛停放在停車場，一輛與警車共同停放在醫院附近。
三輛專車均配有外交牌照，其中一輛的號碼為28-35-DC。
據記者報導，車內的人員已經前往中央醫院的停屍間，那裡正在對金正男遺體進行屍檢。
據馬來西亞《新海峽時報》2月15日報導，金正男的遺體於當地時間15日早9時，從布城醫院轉送吉隆坡中央醫院進行解剖，警車全程護送。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DELL 14R．DELL S2340L．DELL M4400．DELL Vostro 14吋．DELL 電源．dell i5．DELL 3450．dell GT820．dell 15．DELL S2740L．dell LED．Dell 筆電．dell e5400．Vostro DELL．dell 13吋．dell t1700．dell U3014．DELL ips．dell ms111．dell 13wr．dell 7000．DELL XPS13．Dell WACOM．dell 3400．dell win 7．DELL 24吋．DELL 700M．dell 3350．dell s2240M．dell 淡香
金正男遇害 專家：長子金韓松非常危險【中央社】
金正男遇刺奪命 監視器畫面曝光【中央社】
金正男遭刺殺 傳長子金韓松今晚赴大馬【中央社】
「浪人」金正男:年少留學時金正日為其傷感淚別【北京新浪網】
娃娃變內奸？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》