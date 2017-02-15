原標題：朝鮮使館人員抵達金正男遺體所在醫院 已前往停屍間

國際在線專稿：據馬來西亞《星報》2月15日報導，目前朝鮮使館專車已經抵達停有金正男遺體的吉隆坡中央醫院。

據報導，朝鮮使館方面共派出3輛專車，其中兩輛停放在停車場，一輛與警車共同停放在醫院附近。

三輛專車均配有外交牌照，其中一輛的號碼為28-35-DC。

據記者報導，車內的人員已經前往中央醫院的停屍間，那裡正在對金正男遺體進行屍檢。

據馬來西亞《新海峽時報》2月15日報導，金正男的遺體於當地時間15日早9時，從布城醫院轉送吉隆坡中央醫院進行解剖，警車全程護送。