美國職籃NBA，克里夫蘭騎士客場出戰明尼蘇達灰狼，騎士少了羅夫但詹姆斯扛起責任打了40分鐘，最後騎士以116比108打敗灰狼。曾經被騎士選為狀元的威肯斯被賣到灰狼以後三年來還沒有打贏過騎士隊。



（陳楷報導）



威肯斯三年前被騎士在第一順位選走以後直接轉賣灰狼換來羅夫，兩隊雖然分處東西區，但威肯斯生涯五場對戰騎士平均每場27.6分比出戰任何其他隊伍都多。



主場本季唯一一次對騎士的機會威肯斯又在第三節猛攻20分，全場41分，騎士從下半場開打領先16分一度被威肯斯追成平手。但灰狼第四節錯過兩次三分線空檔，威廉斯又抄球上籃還是讓威肯斯吃下生涯對戰騎士的五連敗。



威廉斯也曾經是灰狼第二順位選中的新秀，但在聯盟打滾六年後本季被熱火解約後居然乏人問津，最後騎士伸出援手給了威廉斯合約，出戰老東家拿下13分六籃板。



另外羅夫左膝蓋受傷動手術，至少休息六個星期，換句話說騎士剩下來的三分之一球季幾乎報銷，但代替他先發的佛萊21分10籃板，詹姆斯25分14籃板八助攻，爾文25分七助攻但三分線出手十次只進兩球。湯普森14分11籃板。灰狼的湯恩斯26分八籃板，魯比歐16次助攻八個籃板但只得五分。詹恩12分10籃板。



