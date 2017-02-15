效力海盜隊的台灣捕手張進德第一次參加大聯盟春訓，雖然他本季直升大聯盟的機會不大，不過能參加大聯盟春訓就是種肯定，張進德相當珍惜這個機會。

張進德23歲，2012年開始在海盜隊農場系統打拚，由於張進德是捕手，要看的不僅是打擊能力，更重要的是守備能力，這是張進德必須比別人更加努力的原因。張進德接受媒體訪問即指出，其實技術與心理要成正比，打得好信心才會增加，心理是ㄧ部分，技術也要練，沒有努力都沒有用。

2013年張進德接受中華隊徵召，參加天津東亞運，時任中華隊總教練呂明賜看過張進德的表現之後，直誇他是一名難得一見的攻擊型捕手，相當看好張進德的前景。

去年張進德從2A出發，季中上3A出賽6場，這讓張進德感受到更高層級的不同。現在張進德受邀參加大聯盟春訓，他希望利用這個機會給大聯盟教練團留下好的印象，本季就能有機會上大聯盟。