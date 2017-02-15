原標題：金正男遺體送至吉隆坡屍檢 大批記者堵在醫院外（組圖）

國際在線專稿：據馬來西亞《新海峽時報》2月15日報導，金正男的遺體於當地時間15日早9時，從布城醫院轉送吉隆坡中央醫院進行解剖，警車全程護送。

當地時間15日上午11點左右，吉隆坡市警長阿瑪星（Amar Singh）被看到離開吉隆坡中央醫院的太平間。當時有兩輛外交牌照的轎車抵達醫院，隨後下來數人進入醫院太平間。

醫院被警方重重封鎖，媒體記者無法進入。大批馬來西亞媒體和外國媒體記者聚集在吉隆坡中央醫院太平間外等待，跟進金正男死亡案件。

報導稱，初步調查顯示，周一（13日）上午8點左右，金正男出現在吉隆坡國際機場，預備搭乘上午9點的飛機飛澳門。金正男據信於2月6日由澳門抵達馬來西亞，遇襲之時正準備離開。