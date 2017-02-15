（中央社記者江明晏台北15日電）TrendForce指出，2016年全球平板出貨約1.574億台，年減6.6%，品牌廠第4季節慶促銷，全年出貨優預期，蘋果iPad以4255萬台奪冠；亞馬遜平板出貨翻倍，站上第3名。



全球市場研究機構TrendForce筆記型電腦分析師王靖怡指出，2016年品牌廠出貨僅小幅衰退，主要受惠於iPad在第4季節慶熱銷、亞馬遜全年度平板出貨近倍增，以及華為、聯想、宏硉市~牌平板出貨逆勢成長。相對於品牌廠的亮眼佳績，白牌出貨則受到面板廠利潤考量減少平板面板供應的影響，使得全年度白牌平板出貨衰退逾兩成。



展望2017年，平板產品出貨除了需求持續受到大尺寸手機等產品排擠外，也將因韓廠減少面板供給，壓抑部分平板品牌廠與白牌廠商出貨量，TrendForce預估，2017年全球平板電腦出貨將持續衰退6.1%，總量達1.478億台。



2016年蘋果iPad出貨受益於北美需求暢旺及iPad旺季促銷衝出佳績，帶動全年出貨來到4255萬台，年衰退僅14.1%，表現優於預期。



王靖怡表示，蘋果將在2017年推出3到4款新機種，除即將推出的平價9.7吋產品外，後續尚有12.9吋及新尺寸10.5吋iPad。在多款新品上市及看好平價9.7吋iPad銷售下，TrendForce預估，2017年iPad出貨僅小幅衰退6至8%，總量約4000萬台。此外，蘋果甚至有推出iPad mini Pro的規畫，若於2017年上市，全年出貨將有望停止跌勢甚至成長。



三星2016年平板出貨達2700萬台，年衰退19.4%，位居第二；亞馬遜憑藉龐大會員支持，加上在2016年第4季持續大力促銷，使得全年平板出貨達1100萬台，大幅年成長99.4%，一舉站上第3名寶座。



聯想2016年持續積極發展平板業務，分別在歐洲、中國、北美及日本等區域衝刺出貨。全年出貨來到1090萬台的水位，年成長達12.3%，位居第4。



華為擁有強大手機通路優勢，與電信商緊密合作，主打通話平板，並投入大量資源在平板產品上，也積極擴大海外市場，推升2016全年出貨來到977萬台，維持第5名的位置。



2016年微軟在下半年積極耕耘北美商務市場，並把握第4季節慶促銷，帶動全年出貨來到388.5萬台，僅年衰退1.4%，維持第6名的位置。華碩2016年平板出貨量為340萬台，年衰退35.3%。華碩目前對平板產品的策略維持在以獲利為目的，因此不積極降價促銷。1060215