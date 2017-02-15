美媒:特朗普多名幕僚大選期間曾與俄方人員接觸北京新浪網 (2017-02-15 14:17)
原標題：美媒：多名特朗普幕僚大選期間曾頻繁與俄方人員接觸
國際在線專稿：據美國有線電視新聞網（CNN）2月14日報導，部分現任或前任美國情報官員、執法官員以及政府工作人員透露，在美國總統大選期間，特朗普的多名高級幕僚曾長期與俄羅斯官員保持聯絡。
據美國知情官員稱，當時的候任總統特朗普與時任總統巴拉克·奧巴馬都曾獲得簡報，其中詳細記錄了特朗普競選團隊、企業團隊與疑似俄羅斯政府官員或特工的廣泛接觸。據稱，雙方曾經「頻繁聯絡」，許多俄方的對接人都是美國情報機構和執法機構的重點關注對象。
儘管這些美國官員強調，競選人員與外國政府代表之間的接觸並不罕見。然而，對於部分接觸仍需進行調查，因為接觸頻率「非常高」，而且有特朗普的幕僚參與。調查人員還沒有就這些接觸和對話的意圖做出判斷。2名執法機構官員表示，令調查人員感到擔憂的是，特朗普也有權查閱到相關的接觸情報。
FBI與其他美國情報機構正在繼續確定這些接觸的動機。有人擔心特朗普幕僚與俄羅斯情報機構合作，一同發佈了有關希拉蕊·柯林頓競選的負面消息。調查官員表示，如果存在這種情況，那麼事件就會進一步升級。
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