原標題：韓獨檢組：朴槿惠用匿名手機與崔順實通話數百次

[環球網報導 記者 魏悅]韓聯社2月15日報導稱，韓國總統親信門獨立檢察組方面15日在首爾行政法院指出，朴槿惠使用匿名手機與其閨密、幕後權貴崔順實通電話數百次。

獨檢組發言人當天在該法院舉行的勒令總統府停止執行「拒絕搜查」的必要性審查中表示，朴槿惠總統使用匿名手機與崔順實通話數百次，在崔順實潛逃德國期間通話127次。發言人斷言該匿名手機定在總統府內，並強調入府搜查的必要性。