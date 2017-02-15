金正男在馬來西亞遇害 疑似女殺手正面照曝光北京新浪網 (2017-02-15 14:17)
原標題：金正男在馬來西亞遇害 疑似女殺手正面照曝光（組圖）
國際在線專稿：據韓聯社2月15日報導，馬來西亞警方對金正男在機場遇害的監控錄像進行分析，發現了身著短裙的嫌疑人。
據馬來西亞當地媒體《The Star》公開的監控錄像顯示，被推測為犯罪嫌疑人的女性留著短髮，身著長袖T恤和短裙。當時，該女性背著挎包站在機場外面，好像在等待著什麼。據悉，該女性穿著跟普通遊客沒有區別。
此前，據韓國航空公司相關人士透露，金正男是被兩名女性投擲不明物體而致死。但是，據《The Star》的報導，金正男因臉上被潑灑不明液體而死亡。
韓國國家情報院表示，據推測朝鮮最高領導人金正恩長兄金正男被殺害一事屬於「劇毒物質恐怖主義行為」，雖然行兇的兩名女性仍在逃亡中，但是尚未逃出馬來西亞。
另據日本共同社報導，日本政府相關人士說，有消息稱殺害金正男的兩名女性嫌疑人已經死亡。
據悉，兩名女性嫌疑人在馬來西亞機場殺害金正男后乘坐計程車逃走。馬來西亞警方正在追捕中。
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