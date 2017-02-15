新北市衛生局推出「友善新北好藥局APP」，讓民眾快速簡便找到居家附近的藥局，享受免費用藥諮詢及處方箋領藥等服務，APP上也可查詢藥局的優惠活動，還具有導航、電話、營業時間等貼心功能，衛生局也會適時推出最新的防疫、醫藥和健康資訊。即日起至3月31日為止，民眾下載APP還可以抽大獎。

新北市衛生局食品藥物管理科長劉君豪表示，藥局是市民健康最前線的守護者，衛生局利用物聯網(IoT)技術，建構智慧型公共衛生和健康資訊服務網絡，推出內有近千家藥局的「友善新北好藥局APP」，有的藥局還會附上LINE帳號，可以讓民眾隨時隨地與專業藥師「賴來賴去」。另外，也可查詢通過戒菸及糖尿病專業訓練的藥局，提供患者及癮君子完整服務；曾經獲得新北市藥事服務獎及配合衛生局參與一校一藥師計畫的藥局，在APP上也都一目了然。

新北市衛生局為推廣下載利用，民眾只要在3月31日前下載並填妥基本資料，衛生局將在4月12日第一次抽獎，好禮包括3台18段變速自行車，以及多功能智慧健康手環及背包各100個，只要在手機App Store搜尋「友善新北好藥局」或上http://ourcitylove.wixsite.com/home/medicine下載，就有可能獲得大獎。