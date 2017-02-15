印度今天(15日)成功以單一火箭發送104顆衛星進軌道，打破過往紀錄，成為印度太空機構最新一場勝利。

科學家們為了這次發射，聚集在南部斯利哈里柯塔島(Sriharikota)太空中心。在印度太空研究組織(ISRO)主席庫瑪(Kiran Kumar)宣布所有衛星都已發射時，眾人爆出掌聲。

庫瑪對聚集在觀測站觀察「極軌衛星運載火箭」(PSLV)發射過程的科學家表示，「我誠摯恭喜ISRO團隊成功。」

印度總理莫迪(Narendra Modi)也立即向科學家恭賀這次成功發射，此次任務也打破俄羅斯先前保持的紀錄。

莫迪在推特(Twitter)上表示，「這項非凡功績…是我們太空科學社群與國家另一次榮耀時刻。印度向我們的科學家致敬。」

根據ISRO，這枚火箭在當地時間上午9時28分發射(台灣時間上午11時58分)，飛行速度為每小時2萬7千公里，花了大約30分鐘將所有共104顆衛星送進軌道。