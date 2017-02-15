馬來西亞警方要求朝鮮按照程序領取金正男遺體北京新浪網 (2017-02-15 14:12)
原標題：馬來西亞警方要求朝鮮按照程序領取金正男遺體
國際在線消息：據外媒15日報導，馬來西亞雪蘭莪州總警長拿督斯里阿都沙馬指出，馬來西亞警方已要求朝鮮當局根據正式程序辦理領取金正男遺體的手續。
他說，朝鮮駐馬大使館昨日有派人到布城醫院要求領走金正男的遺體，不過由於金正男的屍剖還沒進行，警方拒絕了他們的要求。今早（15日）9時，金正男的遺體已被轉送至吉隆坡中央醫院，將進行解剖工作。
詢及警方是否已找到被指毒殺金正男的兩名女子時，阿都沙馬說，警方還在展開調查工作，並強調如若屍剖結果顯示金正男死於他殺，警方會採取相應的行動。
大批媒體追蹤採訪
大批媒體於今早（15日）6時就集合在吉隆坡中央醫院太平間籬笆外跟進金正男死亡案件。
金正男的遺體於今早（15日）9時，從布城醫院轉送吉隆坡中央醫院，警車全程護送。
據觀察，中央醫院太平間保衛森嚴，甚至把籬笆門關上，任何要進入的民眾都需經過輔警詳問才放行。
此外，吉隆坡總警長拿督阿馬星及金馬警區主任蘇克里助理總監也到現了解狀況，逗留約10分鐘后就離開。
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