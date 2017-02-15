韓情報機構：毒殺金正男嫌疑人未逃出馬來西亞北京新浪網 (2017-02-15 13:42)
原標題：韓情報機構：毒殺金正男的嫌疑人尚未逃出馬來西亞
國際在線專稿：據韓聯社2月15日報導，15日，韓國國家情報院表示，據推測朝鮮最高領導人金正恩長兄金正男被殺害一事屬於「劇毒物質恐怖主義行為」，雖然行兇的兩名女性仍在逃亡中，但是尚未逃出馬來西亞。
據悉，馬來西亞警方正在對兩名兇手進行追捕，並且推測此次毒殺事件屬於劇毒物質恐怖主義行為。15日，馬來西亞將通過屍檢進一步確定死者的死因。
據韓國國家情報院院長透露，金正男曾給金正恩寫信請求放過他以及他的家人。金正男在信中說：「希望取消對我和我家人的懲罰命令。我們無處可去，也無處可逃。我知道我們唯一的逃跑之路就是自殺。」
據悉，金正男的前妻和其中一個兒子現正在北京，第二任妻子以及一對兒女正在澳門。對於金正男是否向韓國申請過政治避難，韓國國家情報院院長表示並沒有申請過，以前也沒有。
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下一則：金正恩兄長金正男 馬來西亞遭殺害
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