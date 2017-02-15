日媒：毒殺金正男的兩名女兇犯或已死亡北京新浪網 (2017-02-15 13:52)
原標題：日媒：毒殺金正男的兩名女兇犯或已死亡
國際在線專稿：據韓國《中央日報》2月15日報導，15日，日本共同社報導稱，有消息顯示殺害金正男的兩名女性嫌疑人已經死亡。
據共同社報導，日本政府相關人士說，有消息稱殺害金正男的兩名女性嫌疑人已經死亡。
據悉，兩名女性嫌疑人在馬來西亞機場殺害金正男后乘坐計程車逃走。馬來西亞警方正在追捕中。
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