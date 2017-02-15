印度火箭創紀錄 發射104枚衛星上軌道中央社 (2017-02-15 13:57)
（中央社印度斯利哈里柯塔15日綜合外電報導）官員宣布，印度今天發射單一火箭，成功將104枚衛星送上太空軌道，成為印度著名節約的太空機構最新一次壯舉。
法新社報導，印度太空研究組織（Space ResearchOrganisation，ISRO）主席庫瑪（Kiran Kumar）在斯利哈里柯塔（Sriharikota）太空中心向科學家表示，這枚火箭「極軌衛星發射載具」（Polar Satellite Launch Vehicle）「已成功地將所有104枚衛星送上太空軌道」。（譯者：中央社徐睿承）1060215
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