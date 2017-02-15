原標題：中日韓意競爭土耳其全球最長懸索橋訂單 韓企勝出

[環球網報導 記者 王歡]土耳其政府計劃建設的全球最長懸索橋已確定由SK建設等韓國企業承建。《日本經濟新聞》2月15日報導說，來自中國、日本、韓國、義大利的4個陣營分別與土耳其的總承包商合作參與競標。日本方面有IHI、伊藤忠商事、日本高速公路International參與競標，韓國方面為SK建設與大林產業組成的聯盟。

雖然日本政府曾派出大臣積極接單等，但到2月14日IHI等日本企業競標失敗已成定局。韓國企業提出的計劃是利用自有資金先行施工，且回收建設成本所需要的經營期最短，最終憑藉該計劃取勝。

報導稱，2月11日，土耳其交通海事通信部部長阿爾斯蘭明確表示，「土耳其與韓國組成的企業聯盟在競標中取勝。項目將於3月18日舉行開工儀式」。多位日本政府相關人士也表示，「只要韓國企業不在籌集資金上陷入困境，（日本企業）就沒有逆轉的希望」，承認日本事實上已競標失敗。

《日本經濟新聞》感慨稱，日本的大型基礎設施出口持續不振，印度尼西亞的高速鐵路項目由中國企業中標，越南的電站計劃遭到撤銷，而此次又在與日本關係親密的土耳其丟掉了建設費規模達到100億里拉（約合人民幣180億元）的大型項目。

土耳其計劃在西部達達尼爾海峽建設和運營全球最長的2000米級懸索橋和約100公里的高速公路，力爭在2023前完工。懸索橋項目採用以通行費收入來收回建設費的BOT（建設、經營、轉讓）方式，基礎設施轉讓給土耳其政府之前的經營期最短的企業將會中標。經營期越短，土耳其政府的財政負擔就越小。韓國企業提出的經營期為16年零2個月，在4個陣營中最短，其次是日本企業提出的17年零10個月。

日本和韓國的工程金額報價基本相同，但二者的經營期卻相差20個月。其原因被認為是韓國企業做好了承擔工程中斷等風險的準備，決定在簽署融資協議之前利用自有資金先行施工。