元培醫事科技大學105學年度第2學期教師輔導知能研習會



(中央社訊息服務20170215 11:44:28)元培醫事科技大學今（15）日在光恩樓國際會議廳舉辦「105學年度第2學期教師輔導知能研習會」，林志城校長感謝師長們的辛勞付出，也期勉大家秉持教學及學生輔導的熱忱，共同為元培作育英才，強調教師教學品質應提升，教師戰力再加強。



林校長強調教育部今年系所評鑑雖然暫停，但主要自評，因此系所TAC、IET認証要自行處理，教學要掌握能與業界配合，退場機制在私立科技大學是必然的，因此永續發展除了靠學雜費收入，重要產學合作計畫及技轉的加強。目前招生重要留生更為重要。學校給予學生資源每位學生高達13.6萬元，比弘光、龍華都高。因此教師教學品質應提升，教師戰力再加強。



執行董事蔡雅賢強調，私立技職學校目前在教育部中是自己要強壯自己才能永續經營，因此教師在教學上教得好才有口碑，期望教師們能夠發揮教學品質。



首先進行「104學年度第二學期遠距教學優良課程」頒獎，獲獎者包括陳明彥、蘇敏昇、高孟君、鍾宜展、林淑芳、張盈盈、楊千慧、徐雅甄、劉雯瑜、魏良穎、闕豪恩與曹定智等12名教師；接著頒發「105學年度第1學期校外賃居訪視績優導師」頒獎，獲獎者包括林鶯熹、劉黛蒂、高婷玉、洪志宏、許昭興、沈福銘、王蓉敏、李宗杰、趙文鴻、吳思霈、童淑琴及孫明慧等12名導師及教官。



會中安排業務報告，由學務、教務及各相關單位主管利用此機會向師長們簡要報告，宣達各項工作成果及本學期工作目標。



為增進教師輔導知能，特舉辦本研習活動，鑒於社會上性平事件層出不窮，上午以性別教育為主題，邀請國立彰化師範大學教育學院陳金燕院長至校演講「校園性霸凌防治與性別正義實踐」，陳教授曾擔任教育部訓委會常委，是倡導性別平等教育的先鋒，陳教授由法規面、體制面及國際面拓展我們性別教育的觀點與知能，更讓我們體認到校園中性別多元的重要性。



下午場次則以world café的形式探討班級經營及學生輔導，二大主題分別邀請到LEAD教育中心李柏賢執行長與國立交通大學諮商中心李明晉主任擔任引言人，引導大家加深加廣的思考。



小組討論時間大家腦力激盪出創意且豐富的班級經營及學生輔導策略，最後由李柏賢執行長及李明晉主任針對各小組討論過程的內容提供回饋與建議，使大家除了自己小組內討論的內容外，對其他小組討論的策略及其他主題的討論有更多瞭解，藉由兩位講師的回饋與建議也使各小組討論的策略更為完善，進而強化教師的班級經營及學生輔導知能。研習會於下午3:50分結束。



訊息來源：元培醫事科技大學



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