「日知書學會暨韓國兼修書會聯展」 2月19日起在國立國父紀念館盛大登場



(中央社訊息服務20170215 11:17:43)由文化部所屬國立國父紀念館與日知書學會共同主辦的「日知書學會暨韓國兼修書會聯展」將於2月19日起至2月28日止，在該館博愛藝廊及一樓文化藝廊盛大展出。



我國書法名家杜忠誥博士於民國73年春因學生涵泳而進、黽勉相攜之請，而成立「日知書會」；為強調技法、理念與學術涵養並重，遂於民國93年轉型為「日知書學會」。朴元圭先生為韓國頂尖書法家，問道者眾，發提升書道之想、本凝多士之懿心，成立「兼修書會」引領後學，共研書藝。杜博士與朴先生因書道而結緣，因個性而篤交。多年前朴先生還曆展時主動邀請杜博士暨所指導之日知書會學生赴韓聯展，今值杜博士古稀之齡，日知書學會特邀朴先生暨兼修書會諸子共同展出，以為砥礪共進。



該次共有展出者30人，因國情、文化等殊異，書者各自對創作方向、技法及理念無論是書寫題材、書體，或傳統、或現代、或實驗多所發揮，面貌多元；除可一窺日知書學會年來之轉變，亦可一探韓國書風於萬一。日知書學會及兼修書會書友們朝著突破自我、開發新局的目標努力向前邁進，衷心期待書壇先進及同道不吝蒞臨指教。



「日知書學會暨韓國兼修書會聯展」，訂於2月19日（星期日）下午2時30分舉行開幕儀式。誠摯歡迎各界藝術同好及社會賢達踴躍參觀蒞臨指導，相關資訊請電洽該館服務臺(02)27588008分機545、546或逕上國立國父紀念館全球資訊網網站www.yatsen.gov.tw查詢。



訊息來源：文化部



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