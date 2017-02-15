經部推動企業認養協作平台 邀集千億企業挺新創



(中央社訊息服務20170215 11:17:11)為活絡臺灣創新創業環境，並強化產業對接力度，經濟部於13日舉辦「創業A+行動計畫－企業認養協作平台」新春茶敘暨新年度啟動記者會，邀請參與本計畫的中大型認養企業、創業導師團、新創圈及各界的菁英專家齊聚一堂，為本平台合作機制提出建言與交流，以帶動臺灣產業競爭力，並發揚以大帶小、認養協作之精神，現場獲得各界高度認同與支持，場面互動熱絡。 這是今年開春以來首場邀集國內中大型認養企業及新創圈重要代表的交流活動，經濟部沈榮津次長強調，政府向來以創新、就業、分配作為核心精神，來推動臺灣經濟結構轉型與永續發展，並以五加二加二產業創新，發揮國內產業優勢利基，將臺灣經濟成長從「效率驅動」轉換為「創新驅動」。而創業A+行動計畫旨在推動企業認養協作平台，引導民間資源一同投入改善創業環境，從實務貼近市場、從合作創造雙贏，由商業活動的本質，打造生生不息且具持續成長能量的創業生態系統，以觸發更多創新創意能量與產業轉型機會。 今年度響應本計畫之知名企業眾多，資本額累積逾千億，包括崇越集團郭智輝董事長、普萊德科技(股)公司陳清港董事長、祥圃實業(股)公司吳昆民董事長、頑石創意(股)公司林芳吟董事長、大江生醫股份有限公司林詠翔總經理、誠品生活(股)公司歐正基副總經理等企業代表，期望透過本次活動號召更多具規模的中大型企業一同加入認養協作行列，共同強化培植優質新創。 中小企業處吳明機處長表示，本計畫致力於透過企業認養協作平台及各領域的創業導師，積極為新創企業尋求與中大型企業的合作機會，自104年起推動，已協助77家新創團隊、邀請70家認養企業，促成19案媒合成果；今年度將持續整合政府與民間創業資源，預計可擴大規模至200家以上、資本額總計超過千億的認養企業，引導新創企業有效率地將商業模式轉化為具市場導向的產品，以達成雙方整體共同成長為最終目的。



亦歡迎有意願參與本計畫之中大型企業與新創企業，逕向執行團隊聯繫細節，詳情請洽02-2366-0812分機136-138。



本案新聞發言人：經濟部中小企業處林副處長美雪辦公室電話：02-23680816轉202電子郵件信箱：meilin@moea.gov.tw



本案新聞聯絡人：經濟部中小企業處李科長筱白辦公室電話：02-23680816轉261電子郵件信箱：hblee@moea.gov.tw



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訊息來源：社團法人中華民國全國中小企業總會



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