爭食市場 臉書推智慧電視用影音app中央社 (2017-02-15 13:29)
（中央社舊金山14日綜合外電報導）臉書（Facebook）今天宣布推出1款新的app，讓用戶可在連線上網的電視上欣賞上傳到臉書的影片。
法新社報導，這款供Apple TV、亞馬遜Fire TV與三星智慧電視使用的新app，將讓臉書用戶更便利地透過大螢幕欣賞影片。
這可說是臉書如部分報導所稱，推出更具野心的影音計畫，與Google的YouTube或甚至串流巨擘Netflix一較長短的小小起步。
目前，這款app能讓使用者更方便觀賞與分享用戶上傳的影片。
臉書產品經理席塔肋（Dana Sittler）與程式經理李（Alex Li）在部落格貼文表示：「去年我們讓用戶能將臉書影片串流至電視，今天的宣告是將這項功能進一步擴張。」
「有了這款app，你可以欣賞朋友分享的影片、追蹤的網頁、從全世界各地上傳的熱門即時影音，且還會根據你的興趣推薦影片給你。」
臉書稱希望這款應用軟體可以「很快」推出，供Apple、亞馬遜或三星電視的用戶使用，這類適用平台也會持續增加。（譯者：中央社許湘欣）1060215
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DELL 14R．DELL S2340L．DELL M4400．DELL Vostro 14吋．DELL 電源．dell i5．DELL 3450．dell GT820．dell 15．DELL S2740L．dell LED．Dell 筆電．dell e5400．Vostro DELL．dell 13吋．dell t1700．dell U3014．DELL ips．dell ms111．dell 13wr．dell 7000．DELL XPS13．Dell WACOM．dell 3400．dell win 7．DELL 24吋．DELL 700M．dell 3350．dell s2240M．dell 淡香
別眨眼 MWC 2017就看下面這些黑科技【北京新浪網】
《你的名字》帶旺三葉頭繩銷量 購買者多是情侶【北京新浪網】
機械感十足 《環太平洋2：起義》導演曝光影片LOGO【北京新浪網】
3月底發佈會 蘋果將推全新配色iPhone 7【北京新浪網】
沒開玩笑：麥當勞請Google團隊設計了一根吸管【北京新浪網】