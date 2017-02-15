（中央社舊金山14日綜合外電報導）臉書（Facebook）今天宣布推出1款新的app，讓用戶可在連線上網的電視上欣賞上傳到臉書的影片。



法新社報導，這款供Apple TV、亞馬遜Fire TV與三星智慧電視使用的新app，將讓臉書用戶更便利地透過大螢幕欣賞影片。



這可說是臉書如部分報導所稱，推出更具野心的影音計畫，與Google的YouTube或甚至串流巨擘Netflix一較長短的小小起步。



目前，這款app能讓使用者更方便觀賞與分享用戶上傳的影片。



臉書產品經理席塔肋（Dana Sittler）與程式經理李（Alex Li）在部落格貼文表示：「去年我們讓用戶能將臉書影片串流至電視，今天的宣告是將這項功能進一步擴張。」



「有了這款app，你可以欣賞朋友分享的影片、追蹤的網頁、從全世界各地上傳的熱門即時影音，且還會根據你的興趣推薦影片給你。」



臉書稱希望這款應用軟體可以「很快」推出，供Apple、亞馬遜或三星電視的用戶使用，這類適用平台也會持續增加。（譯者：中央社許湘欣）1060215