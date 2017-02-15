原標題：日媒：日本自衛隊戰機緊急升空次數刷新紀錄

中新網2月15日電 據日媒報導，日本防衛省人士近日稱，日本自衛隊戰機針對「有可能侵犯日本領空」的不明國籍飛機而緊急升空的次數，今年度從去年4月年度開始到上月下旬的10個月期間已達1000多次，超過了冷戰時期的全年次數，刷新了歷史記錄。

據報導，日本防衛省人士稱，該國航空自衛隊戰機進行的緊急升空，今年度從2016年4月到上月下旬的10個月期間已達1000多次，這一數字今後還會繼續增加。

日媒指出，日本防衛省正在繼續警戒和監視。

據了解，日本歷史上年度緊急升空次數最多的是冷戰期間的1984年，當時前蘇聯戰機活動頻繁，全年度共確認到944次，但是今年度還剩下2個月，緊急升空的次數已經超過了這一數字。