原標題：紐西蘭基督城發生重大山火 一駕滅火直升機墜毀

中新網2月15日電 據紐西蘭中華新聞社報導，當地時間13日下午3時左右，紐西蘭南島克萊斯特徹奇幾乎在同一時間發生了兩起大火，恰逢當天還是個大風天氣，再加上火場周圍都是民宅和灌木林，火借風勢瞬間將整個山坡點燃。

第一起火災是在Early Valley Rd上發生的，緊接著第二起在不遠處Marleys Hill停車場附近爆發。在第一批消防員到達現場救援時，大火迅速蔓延了整個山坡，火勢之大令消防員們始料未及，現場根本無法控制火勢。

隨即，消防局調集整個克萊斯特徹奇的所有消防車趕赴火災現場。並出動了15架救火直升機在大火上方盤旋噴洒阻燃劑，無數滑翔機也巡迴的在大火上方噴洒，但火勢依然兇猛。消防局發言人表示，火勢之大前所未有，要完全撲滅至少還要兩至三天的時間。

據悉，14日下午還發生了一件不幸事件，一架直升機在救援時發生意外墜毀，造成一人遇難身亡。

報導稱，火災現場是居民區，山坡上有多處民宅，大火迅速的將房子、樹木幾乎移為平地，人們在逃離時都來不及收拾東西，眼睜睜的看著自己幾十萬甚至上百萬的房子被大火吞滅，財產損失慘重。

火災同時還破壞了整個地區的電力設施，造成大面積停電。山上幾十戶居民被消防員強制疏散，消防局發言人表示：「在驅逐過程中很多人不願意離開，還有人試圖返回自己的房子盡量挽回財產損失，但都被我們制止了，因為沒有什麼比人命更重要。」目前，還沒有接到火災現場居民的傷亡報導。據了解紐西蘭居民家庭一般都承保了家庭財產保險。

克萊斯特徹奇城市管理委員會表示，火災大約發生在當地時間13日下午3點左右，原因基本可以確定是有人錯誤的使用電器造成的，但是具體細節進一步調查取證，警察局會配合消防局一起將引發火災的肇事者找出。

目前山火仍末撲滅。在基督城市區中心向發生山火方向看去，仍然是濃煙滾滾。據當地知情人士透露，大火已經燒光了兩座山。消息稱發生山火地區雖距市區不算遠，但目前市區內的一切情況尚屬正常，並未受到山火的威脅。（紐西蘭華新社特約通訊員：鯢鯢）